الطلاب الروس يكتشفون جزيرة في القطب الشمالي

أفادت الجمعية الجغرافية الروسية بموقعها على الإنترنت أن أطفال المدارس الروس اكتشفوا جزيرة جديدة في القطب الشمالي.

اكتشف ثمانية أعضاء في مجموعة مشروع "ريسكات" من ترويتسك وتولا وفينيف وديدوفسك وغاتشينا وسان بطرسبورغ وياكوتسك اكتشافًا جغرافيًا أثناء معالجة صور الأقمار الصناعية.

تشكلت الجزيرة في 9 يوليو بعد تدمير الجسر الجليدي الذي يربط الجزيرة الشمالية لأرخبيل نوفايا زيمليا مع فيلكيتسكي يوجني.

وقال العقيد سيرغي تشوركين، رئيس مقر الأسطول الشمالي

"ليس سراً أن القطب الشمالي يزداد دفئًا، والأنهار الجليدية تجف، ويتم اكتشاف مواقع في مكانها. اكتشف الطلاب جزيرة صغيرة، ويجب وضعها على الخرائط البحرية".

تبلغ مساحة الجزيرة الجديدة 5.6 هكتار، والارتفاع مع الغطاء الجليدي المتبقي 27 مترًا.

في الخريف، تخطط مجموعة من الجمعية الجغرافية الروسية والأسطول الشمالي لدراستها.