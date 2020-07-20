الصحة الروسية: اللقاح ضد "كوفيد - 19" لم يتم إطلاقه بعد

أعلن معاون وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، إن اللقاح ضد الفيروس التاجي لم يتم إطلاقه بعد، واستخدامه محصور ضمن إطار التجارب السريرية.

وأشار كوزنتسوف إلى أنه تم إعطاء كبار المدراء في الشركات الروسية وكبار رجال الأعمال والمسؤولين، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، اللقاح التجريبي الذي تم تطويره في مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الأكاديمي "غامالي".

وقال كوزنتسوف لوكالة "سبوتنيك"

"في الوقت الحالي، لا تزال التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز غامالي للأبحاث جارية. تم تلقي اللقاح من قبل متطوعين مدرجين رسميًا في التجارب. بعد الانتهاء من الاختبارات، سيتم تحديد مسألة تسجيل اللقاح. في الوقت الحالي، لم يتم إطلاق اللقاح، واستخدامه خارج إطار التجارب السريرية غير ممكن".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ، الأربعاء الماضي، أن بيانات الدراسات التي أجرتها بالتعاون مع مركز "غامالي"، تشير إلى أن اللقاح ضد (كوفيد-19) آمن وإمكانية تحمله جيدة.

وجاء في بيان الوزارة،: "بعد 28 يومًا من إجراء اللقاح لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات سلبية خطيرة أو شكاوى صحية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية، ووفقا للدارسات المختبرية والأدوات، يمكننا الحديث بثقة عن أمن اللقاح وإمكانية تحمله الجيدة".