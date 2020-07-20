سيمونيان تعلق على حذف "فيسبوك" فيديو عن دواء روسي لعلاج "كوفيد-19"

حظر موقع "فيسبوك" مقطع فيديو على صفحة قناة "RT" الروسية، يعرض دواء لعلاج الفيروس التاجي، معتبرا أن نشر مثل هذا الفيديو يعد انتهاكا لقوانين الشبكة الاجتماعية.

ويظهر في الفيديو تزويد المستشفيات الروسية بالدفعة الأولى من دواء ضد فيروس كورونا.

وكتب "فيسبوك" في رسالة "المنشور ينتهك معايير المجتمع فيما يتعلق بالمعلومات الخاطئة التي يمكن أن تسبب ضررًا جسديًا. وردا على الطعن فيما يتعلق بهذه الإجراءات، أفادت الشبكة الاجتماعية أنها قامت بعملية تدقيق تأكدت من خلالها وجود انتهاك لقوانين الشبكة الاجتماعية".

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 20, 2020

من جانبها غردت رئيسة تحرير RT و"روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان، على "تويتر" وقالت: "حظر فيسبوك فيديو نشرته النسخة العربية من قناة RT حول دواء لعالج كوفيد - 19 الذي تم تزويد المستشفيات الروسية موخرا به. الفيديو الإخباري بقي على الموقع لمدة ثلاثة أسابيع، ونال مئات الآلاف من المشاهدات. لكن فيسبوك حذفه بحجة : "المنشور ينتهك معاييرنا بشأن المعلومات المضللة التي يمكن أن تسبب الأذى الجسدي".

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 20, 2020

وتابعت بقولها "أرسلنا اعتراضا لفيسبوك على حذف الفيديو، ولكن في عالم زوكربيرغ لا يوجد علاج لكوفيد - 19 ولا يمكن أن يكون، تماما مثل الرقابة على فيسبوك".