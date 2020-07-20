روسيا تزود غواصاتها بأسلحة سرعتها تفوق سرعة الصوت

قال ميخائيل بودنيتشنكو، المدير العام لمصنع "سيفماش" الروسي، اليوم الاثنين، إن الشركة قامت بتزويد الغواصتين النوويتين "فورونيج" "وفلاديفوستوك" بأسلحة سرعتها تفوق سرعة الصوت.

وقال بودنيتشينكو خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو: "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، إن مجموعة العمل في مؤسسة بناء الآلات الشمالية تفي بالتزاماتها ببناء غواصات نووية ذات جودة عالية".

وتابع قائلا:"اليوم نزود السفن بأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي ستشكل مستقبل أسطول الغواصات الروسية".

بدوره، أبلغ وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، الذي كان في حوض السفن "سيفيرنايا فيرف" في مدينة سانت بطرسبورغ حيث تم وضع الفرقاطتين "الأدميرال يوماشيف" و"الأدميرال سبيريدونوف" من المشروع 22350، رئيس الدولة خلال الاجتماع ما هي الأسلحة التي ستجهز بها هذه الفرقاطات.

وقال مانتوروف إن: "هذه السفن تزود بذخيرة للصواريخ المضادة للغواصات، بما في ذلك الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".