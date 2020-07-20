الدفاع الروسية: الاختبار المفاجئ للاستعداد القتالي للجيش الروسي ليس موجها ضد أي دولة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الاختبار المفاجئ لمدى جاهزية الاستعداد القتالي للقوات الروسية ليس موجها ضد دول أخرى.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين، في موجز صحفي، اليوم الاثنين: "يتم تنفيذ جميع مهام إجراء الاختبار المفاجئ وفقًا للخطة المعتمدة. وسيتم تحليل نتائج أعمال التشكيلات والوحدات. وأؤكد مرة أخرى أن الاختبار المفاجئ للاستعداد © Sputnik . Sergey Mamontov شويغو: اختبار الجهوزية القتالية للقوات الروسية لا علاقة له بأرمينيا وأذربيجان

هذا وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن اختبارات مدى جاهزية الاستعداد القتالي للقوات الروسية هي فعاليات دورية، وغير مرتبطة بأي شكل بالوضع الحالي على الحدود الأذربيجانية-الأرمينية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، أمس الجمعة، بدء أعمال التأكد من الجهوزية القتالية لقوات الدائرة العسكرية الجنوبية والغربية والقوات المحمولة جوا ومشاة البحرية الروسية.