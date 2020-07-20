موسكو حول إدراج واشنطن قادروف في "القائمة السوداء": من الصعب الرد بالمثل لكن سنتدبر الأمر

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج رئيس جمهورية الشيشان رمضان قادروف ضمن القائمة السوداء.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، اليوم الاثنين : "سيكون من الصعب الرد بالمثل لكننا سنتدبر الأمر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إدراج رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قادروف، ضمن "القائمة السوداء"، لانتهاكه حقوق الإنسان حسب تعبيره.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الإدراج في القائمة ينطبق أيضا على زوجة قادروف مدينة قادروفا وابنتيه عائشة وخديجة.

وهذا الإجراء يعني حظر دخول الولايات المتحدة. كما وأدرج قادروف في وقت سابق في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.