وزارة الخارجية الروسية تؤكد اختطاف 7 مواطنين روس من ناقلة نفط في خليج غينيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اختطاف 7 مواطنين روس من ناقلة نفط في خليج غينيا، مشيرة إلى أن القراصنة لم يطرحوا مطالبهم بعد.

وقالت الخارجية في بيان: "إن ناقلة النفط المحتجزة من قبل القراصنة والرهائن على متنها، وبينهم روس، موجودة في دولة بنين".

وأضاف البيان "وفقا للسفارتين الروسيتين في أبوجا وكوتونو، بتاريخ 17 يوليو/ تموز، في المياه المحايدة لخليج غينيا، على بعد 210 أميال بحرية قبالة سواحل بنين، تعرضت ناقلة النفط من كوراكاو للتهديد، واحتجز قطاع الطرق 13 رهينة من أفراد الطاقم الـ 19. ومن بينهم سبعة روس".

وأكد البيان "شارك ثمانية من القراصنة المسلحين في الهجوم، ولم يتقدموا بأي مطالب بعد، وفي 19 يوليو، وصلت الناقلة إلى مرسى بالقرب من ميناء كوتونو (بنين).

ونوه البيان إلى أنه "يتم اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحديد مكان وجود المواطنين الروس المختطفين وإطلاق سراحهم".