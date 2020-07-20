ظريف يزور موسكو حاملا رسالة من روحاني لبوتين

أعلن السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي، بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيحمل خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى موسكو رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

طهران - سبوتنيك. وقال جلالي في تغريدة على "تويتر": "إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيكون في موسكو الثلاثاء، في زيارته الـ30 إلى روسيا والثالثة إلى موسكو خلال الأشهر الستة الماضية، كرئيس للجهاز الدبلوماسي الإيراني".

وأضاف:"أن وزير الخارجية سيسلم رسالة من روحاني إلى بوتين وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية".

وتابع جلالي: "أن روسيا بصفتها داعمة للاتفاق النووي عارضت أخيرا قرار مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهنالك تضامن كامل بين إيران وروسيا ضد إجراءات العقوبات الأمريكية الأحادية والمناهضة للبشرية".

وأكد أنه "في ظل إرادة قادة وكبار مسؤولي البلدين تحظى العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا بوتيرة متنامية في سياق توفير المصالح المشتركة والمساعدة بتوفير الأمن الإقليمي والدولي".

وكانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت للصحفيين أن وزير الخــارجية الــروسي سيرغي لافروف سيجري محــادثات، الثلاثاء، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقالت زاخاروفا: "سيعقد لافروف وظريف محادثات في موسكو يوم الثلاثاء".

وأعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف، بدوره أن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي لطهران سيكون الموضوع الرئيسي خلال مباحثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو غدا.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "الموضوع الرئيسي سيكون خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي، في المقام الأول. ثم تأتي بعد ذلك العلاقات الثنائية وسوريا".