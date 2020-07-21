لجنة الاستخبارات بالبرلمان البريطاني لم تعثر على أي دليل بشأن تدخل روسيا في بريكست

قالت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، إن لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني لم تعثر على أي دليل على التدخل الروسي في استفتاء عام 2016، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن "لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان وصفت - في تقريرها الذي اليوم الثلاثاء- محاولة الكرملين المزعومة لإنجاح مساعي انفصال أسكتلندا عن المملكة المتحدة، بأنه (أول تدخل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في انتخابات ديمقراطية غربية)، مؤكدة عدم وجود دليل مباشر على تدخل روسيا في استفتاء بريكست عام 2016".

وأشارت، إلى أن "التقرير، المكتوب في 50 صفحة، والذي جاء بعد تحقيق برلماني استغرق 18 شهرا، يلقي بضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاتخاذ موقف أكثر تشددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرجحة أن يساهم أيضا في إنعاش الأصوات الحكومية الرافضة لإجراء استفتاء جديد لانفصال أسكتلندا".

وتضيف "الديلي تيليغراف"، أن "التقرير سوف ينتقد أيضا السياسيين والمحامين والممولين البريطانيين الذين زعموا أنهم ساعدوا الأموال الروسية على مدى العقد الماضي في التدفق إلى الاقتصاد البريطاني وخاصة لندن".

وسيصدر التقرير، حسب الصحيفة، توصية للسلطات البريطانية لـ"تشديد الرقابة على الموارد المالية القادمة من روسيا، وكذلك انتقادات الحكومات البريطانية الأخيرة لسياستها اللينة تجاه موسكو".

من جهتها، أكدت روسيا باستمرار أنها "لا تحاول التدخل في العمليات السياسية في بلدان أخرى".