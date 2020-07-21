وزير المالية الروسي يعلق على اتهامات بريطانيا حول تطوير لقاح "كوفيد - 19"

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، إن الحكومة الروسية لا تتعاون مع أي "هاكرز".

وقال سيلوانوف اليوم الثلاثاء: "لا يوجد قراصنة يعملون لحساب الحكومة الروسية، وحكومتنا لا تأخذ في الاعتبار أي أعمال للقراصنة ولا تقوم بتنسيقها".

وأضاف أن الجانب الروسي لم يعط القراصنة مهام للوصول إلى مواقع شركات الأدوية الأجنبية.

وفي وقت سابق، اتهم مسؤولون أمنيون في بريطانيا، روسيا باستهداف المنظمات المشاركة في تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بهجمات إلكترونية لسرقة الأبحاث الخاصة بتطوير اللقاح المحتمل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الذي يرعى أبحاث لقاح فيروس كورونا الروسي، إن الاتهامات البريطانية والكندية والأمريكية حول تورط موسكو في هجمات إلكترونية لسرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا، "محاولة لتشويه سمعة" اللقاح الروسي.