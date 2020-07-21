الكرملين ينفي تدخل روسيا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه إذا كانت هناك أي اتهامات في تقرير البريطانيين بشأن "تدخل" روسيا في السياسة البريطانية، فإنها، مثل الاتهامات السابقة، لا أساس لها من الصحة.

نشرت لجنة المخابرات في البرلمان البريطاني تقريرًا حول التدخل الروسي المزعوم في السياسة البريطانية، يوم الثلاثاء الساعة 10:30 صباحًا (12:30 مساءً بتوقيت موسكو). وتعليقًا على أهمية هذا التقرير، أشار بيسكوف إلى أن الكرملين يراقب بشكل أساسي ما يحدث داخل روسيا. بالإضافة إلى ذلك، شدد بيسكوف على أن روسيا لم تتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا تتسامح مع محاولات التدخل في شؤونها الخاصة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لذلك، حتى لو تضمن هذا التقرير بعض الاتهامات، فلن تستند إلى أي شيء، وستكون مجرد اتهامات أخرى لا أساس لها...".

كما أعرب عن أمله في ألا تقدم المملكة المتحدة "اتهامات لا أساس لها".

واختتم بيسكوف: "آمل أنه في هذه المرة على الأقل - بعد التجربة الغنية لحلفاء بريطانيا في التحقيقات في التدخل، والتي أدت لاحقًا إلى نتائج سلبية ولم تؤكد أي شيء - على الأقل سيكون هناك بعض المستندات الخالية من الاتهامات والتلميحات التي لا أساس لها".