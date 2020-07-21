البرلمان الشيشاني يناشد الكونغرس الأمريكي النظر في مشروعية العقوبات ضد قاديروف وعائلته

طلب برلمان جمهورية الشيشان، من الكونغرس الأمريكي النظر في مشروعية بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إدراج رئيس الشيشان رمضان قاديروف وأفراد أسرته في "القائمة السوداء".

وعقد البرلمان اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء حضره ممثلو الجمهورية ورجال الدين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الحكومة.

وقال رئيس البرلمان، محمد داودوف في بيان :"مع مراعاة حقيقة أن السلطة التشريعية في بلدكم لها وزنها، وأيضا، وفقا لدستور الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتطبيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، يتشرف برلمان جمهورية الشيشان بمناشدتكم بمطالبة النظر الفوري في مشروعية بيان وزارة الخارجية الأمريكية. لدينا كل الحق في أن نطلب بشكل عاجل تفسيرات وإجابات واضحة على أسئلتنا، لأن هذه مسألة شرف لكل شيشاني الآن".

كما جاء في البيان: "لا نفهم أسباب إدراج زوجة وبنات رئيس الشيشان في هذه القائمة، فهم يقومون بتربية أطفالهم، ويديرون الأمور المنزلية وليس لديهم أي علاقة بالسياسة".

وتابع البيان: "نحن لا نهدد أي شخص، لكننا نحتفظ بالحق لتذكير كل من ينوي الإساءة إلى الشعب الشيشاني وقائده بأن العائلة مقدسة لكل منا، وبالتالي لن نسمح بانتهاك حرمتها".

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وعائلته على قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان بسبب مزاعم ارتكابه عمليات تعذيب وإعدام خارج إطار القانون وانتهاكات أخرى قالت إنها تحدث منذ أكثر من عقد.