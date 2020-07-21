قاديروف يدعو بومبيو لزيارة قريته في الشيشان

وقال قاديروف في رسالة بالفيديو نشرتها تلفزيون "غروزني": "إذن، بومبيو، تعال، إنها جميلة جدًا هنا، فلنتحدث ونرى من ينتهك الحقوق".
View this post on Instagram
⚡️⚡️⚡️ЭКСКЛЮЗИВ ЧГТРК «ГРОЗНЫЙ»! Вчера наш мобильный репортер, Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров прислал видео-комментарий для родного телеканала «Грозный». Он рассказал о включении себя в санкционный список США. По словам Рамзана Ахматовича, на данное известие он отреагировал тем, что приехал в свое родовое село - высокогорный Беной. В заключение обращения он пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео, которому предложил поговорить и выяснить кто на самом деле нарушает права человека. #ЧГТРК#Грозный#Кадыров#ответилпомпео
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، إدراج قاديروف وعائلته في "القائمة السوداء"، بسبب مزاعم انتهاكه لحقوق الإنسان وتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.
ومن جانبه قال قاديروف إنه "يقبل المعركة".
وهذا الإجراء يعني حظر دخول قاديروف الولايات المتحدة. كما وأدرج في وقت سابق في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)