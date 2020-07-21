الدفاع الروسية: انتهاء التفتيش المفاجئ للاستعداد القتالي للقوات الروسية

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "استكمال الاختبار المفاجئ للاستعداد القتالي للقوات الروسية".

وأضاف البيان، "لقد شاركت في التفتيش أكثر من 35 منطقة تدريب ضمن 50 فعالية مختلفة، وكذلك 17 منطقة تدريب بحرية، في البحر الأسود وبحر قزوين".

وتابع البيان، "الهدف الرئيسي من الاختبار المفاجئ هو تقييم قدرة هيئات القيادة والسيطرة العسكرية على ضمان الأمن العسكري في جنوب غرب الاتحاد الروسي، حيث تستمر التهديدات الإرهابية".

وشدد البيان على أن "ذلك يأتي أيضا من أجل تحديد درجة استعداد القوات، والقيادة الاستراتيجية وتدريب الأركان في جنوب روسيا".

يتبع...