رئيس الوزراء الروسي يؤكد ضرورة تطوير الذكاء الاصطناعي

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، ضرورة تطوير مجالات جديدة، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال ميشوستين خلال استعراضه للتقرير الحكومي السنوي إلى مجلس الدوما : نحتاج إلى تطوير مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. لقد تحدثت للرئيس (بوتين) عن هذه المهمة".

وأشار رئيس الوزراء الروسي، إلى أن الحكومة أعدت مجموعة من الإجراءات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتابع ميشوستين "قدمت الحكومة إلى مجلس الدوما التعديلات اللازمة على تشريع قانون الضريبة الخاص بشركات تكنولوجيا المعلومات الروسية، سنخلق بيئة أكثر ملاءمة لأعمال تكنولوجيا المعلومات وولادة الابتكارات".

ومرر مجلس الدوما، أمس الثلاثاء، مشروع قانون الأنظمة القانونية التجريبية للابتكار الرقمي في القراءة الثانية. القراءة الثالثة من المقرر عقدها يوم 22 يوليو/ تموز الجاري.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، عن خفض الضرائب على شركات التكنولوجيا الرقمية، بحيث تخفض مدفوعات التأمينات من 14% إلى 7.6%، والضريبة على الأرباح من 20% إلى 3%.

كما أعلن عن توسيع برنامج الإقراض الميسر، بواقع 100 مليار روبل للشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الفيروس.

ووفقا للرئيس الروسي فإن توسيع برنامج القروض، التي تتميز بفوائد ميسرة تبلغ 2% سنويا، وتشطب بشروط محددة، سيسرع من تعافي الشركات والاقتصاد في روسيا.

وتعمل الحكومة الروسية من خلال برنامج القروض هذا على تشجيع الشركات للحفاظ على الكادر وعدم تسريح الموظفين.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أوعز الحكومة الروسية، في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، بالبدء في العمل على وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك بمشاركة الأقاليم وأوساط رجال الأعمال. وتنص الوثيقة على مجموعة تدابير تهدف إلى استعادة دخول المواطنين والعمالة وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ونمو الاقتصاد ككل.