محاكم روسية تنفي مزاعم مادونا عن تغريمها بآلاف الدولارات لدعمها للمثليين

وقالت الخدمة الصحفية للمحاكم: "رفضت محكمة موسكوفسكي المحلية الدعوى التي رفعها النشطاء ضد مادونا عام 2012، حيث طالبوا بتغريمها مبلغ قدره 333 مليون روبل".

وغردت مادونا بأنها لم تدفع غرامة قدرها مليون دولار، التي زعم أنها تلقتها بسبب خطاب مؤيد للمثليين في حفل موسيقي في سان بطرسبورغ قبل 8 سنوات. وكتبت المغنية:

"لقد غرمتني الحكومة مليون دولار لدعم المثليين. ولم أدفع لهم ذلك المبلغ أبدا".

يذكر أن المحكمة رفضت تسعة ادعاءات من نشطاء ضد مادونا تم رفعها بسبب خطابها الداعم للمثليين. بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بأن تسترد من المدعين التكاليف القانونية للمدعى عليهم (منظمو حفل المغنية).

في منتصف أغسطس/ آب 2012، رفعت شخصيات عامة دعاوى قضائية ضد المغنية ومنظمي الحفل في سان بطرسبورغ، للتعويض عن الضرر المعنوي، معتبرين أنفسهم مستاءين من أدائها في الحفل لدعم الأقليات الجنسية. وكانت قيمة كل مطالبة 37 مليون روبل.