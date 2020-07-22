ميشوستين: آمل أن تحصل روسيا على لقاح موثوق مضاد لفيروس كورونا في الخريف

أعرب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، عن أمله بأن تحصل روسيا على لقاح موثوق مضاد لفيروس كورونا في الخريف.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين، خلال تقديمه للتقرير السنوي أمام مجلس الدوما: "أهم شيء اليوم، هو إعداد مواقع الإنتاج، والتأكد مرة أخرى من أن اللقاحات آمنة. وآمل حقا، أن نحصل في الخريف على لقاحنا الروسي الموثوق به ضد فيروس كورونا ".

وكان النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، قد كشف يوم أمس الثلاثاء، أن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في ابتكاره وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غامالي" للبحوث، بات جاهزا.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات فقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 607 آلاف، فيما تجاوز عدد المصابين 14.5 مليون مصاب.