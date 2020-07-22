الدفاع الجوي لأسطولي البحر الأسود والبلطيق يمنع طائرات أمريكية من انتهاك الأجواء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق رصدت ورافقت طائرات أمريكية من طراز "آر-8أ بوسيدون" و"يو-2 إس" وأخرى ألمانية من طراز "أريون".

وجاء في بيان الوزارة: "كشفت أنظمة الاستطلاع لقوات الدفاع الجوي التابعة لاسطولي البحر الأسود والبلطيق، في 22 تموز/يوليو، عن تحليق طائرتي استطلاع من طراز "آر-8أ بوسيدون" و"يو-2 إس" تابعتين للبحرية الأمريكية فوق البحر الأسود، وكذلك طائرة استطلاع من طراز "أوريون" تابعة سلاح الجو الألماني فوق بحر البلطيق".

وأضافت أن قوات الدفاع الجوي لأسطولي البحر الأسود والبلطق لم تسمح بأي انتهاك لحدود روسيا.

يتبع...