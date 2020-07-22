الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية خطط لها "داعش"

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط عمل إرهابي بجمهورية قبردينو بلقاريا استهدف ضباط إنفاذ القانون، خطط له أعضاء في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية عملا إرهابيا قيد الإعداد ضد ضباط إنفاذ القانون على أراضي جمهورية قباردينو - بلقاريا، وتم التخطيط لها من قبل أعضاء خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظورة في روسيا".

وأضاف البيان بأنه تم العثور على عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، ومكونات لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى معدات اتصالات تحتوي مراسلات مع مقاتلي "داعش"، في مكان إقامتهم السرية في نالتشيك، حيث تمت مناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له.

وأوضح البيان أنه تم القبض على أربعة مسلحين في منطقة تشيجيم في جمهورية قبردينو – بلقاريا، مشيراً إلى أنه "نتيجة لأنشطة الاستطلاع والبحث، تم العثور على أربعة مسلحين مطلوبين في منطقة غابات جبلية في منطقة تشيجيم في جمهورية قبردينو – بلقاريا. أثناء الاعتقال، قام الإرهابيون بمقاومة مسلحة، حيث أصيبوا بطلقات نارية أدت إلى مقتلهم. تم العثور على سلاح آلي، وبندقية ومسدسين وذخيرة، في موقع الاشتباك".

وسيتم فتح قضية جنائية بموجب مادتي "الهجوم الإرهابي" و "التصنيع غير المشروع للأسلحة" من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية.

هذا وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بجمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، قد أعلنت في شهر آذار/مارس الماضي، أن أجهزة الأمن حيّدت ثلاثة أشخاص كانوا يُعدون لتنفيذ هجوم إرهابي.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن عدد الجرائم الإرهابية في البلاد آخذ بالتراجع، حيث سجلت في العام الماضي 4 جرائم إرهاب فقط، وتم إحباط 57 جريمة أخرى، بما في ذلك و34 هجومًا إرهابيًا.

ويشمل توصيف فئة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية وقائع التحضير للهجمات والتجنيد في صفوف المنظمات الإرهابية، والدعوات العلنية للإرهاب، واحتجاز رهائن وما شابه ذلك.