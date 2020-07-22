خبراء روس: بلدنا بحاجة إلى استراتيجية هجرة لزيادة معدل النمو السكاني

موسكو - سبوتينك. وقالت مديرة معهد التحليل الاجتماعي والتنبؤ، تاتيانا ماليفا، لوكالة "سبوتنيك": "ألفت انتباهكم إلى أن صياغة هذا الهدف أكثر صحة مما كان عليه في المرسوم السابق. في المرسوم السابق كان يتعلق الأمر بشكل عام بالنمو السكاني الطبيعي. النمو السكاني الطبيعي لا يأخذ في الاعتبار الهجرة".

وأضافت الخبيرة "الصياغة أكثر صحة بكثير وبهذا الشكل تبدو بالفعل أكثر واقعية إذا اتبعت الدولة سياسة دولة استباقية ".

من جانبه قال نائب رئيس المختبر الدولي للديمغرافيا والموارد البشرية التابع لمعهد البحوث الاقتصادية التطبيقية، سيرغي شولجين: "فيما يتعلق بالنمو الطبيعي، سيكون من غير الواقعي أن نعد بذلك. فيما يتعلق بالنمو المعتاد هذا يعني تلقائيًا أننا نتعهد بالعديد من الالتزامات في شكل ضمني على نمو الهجرة وتحفيز الهجرة" مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن استراتيجية الهجرة الكاملة، والتي ستضمن الهجرة عند مستوى 0.5 بالمئة من سكان البلاد سنويًا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، على مرسوم حول أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى عام 2030، ووفقًا للوثيقة يجب ضمان النمو السكاني المطرد في البلد بحلول التاريخ المحدد.