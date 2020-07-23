الخارجية الروسية: لا عقبات أمام تركيا للحصول على المزيد من منظومات "إس 400"

أكد مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، أن موسكو لا ترى أية عقبات أمام تركيا للحصول على دفعة جديدة من أنظمة "إس -400" الصاروخية.

وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بإمكانية حصول تركيا على دفعة إضافية من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، فإننا لا نرى أية عقبات أمام تطوير الخبرة الإيجابية المتراكمة بالفعل في مجال التعاون العسكري التقني مع الجانب التركي".

وأعلنت تركيا في وقت مضى أنها وعدت روسيا بالاحتفاظ بسرية المعلومات عن منظومة "إس -400" الصاروخية الجوية.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.