يميليانينكو يتحدث عن دور قديروف في استعداداته للقتال مع إسماعيلوف

تحدث المقاتل الروسي في الفنون القتالية المختلطة ألكسندر يميليانينكو فى تلفزيون "ماتش تي في" عن مساعدة رئيس الشيشان رمضان قديروف له في الاستعداد للقتال القادم مع ماغوميد إسماعيلوف.

وبحسب الرياضي، لعب رئيس الشيشان دورًا مهمًا في التحضير للقتال المقرر عقده في 24 يوليو/تموز.

وقال ألكسندر يميليانينكو: "لقد خلق كل الظروف، وساعدني على الاستعداد، بمفردي، لم أكن لأستطيع الاقتراب من المعركة بالشكل الذي أنا عليه الآن.

وأضاف: "كل شيء كان تحت إشرافه، تحت قيادته الدقيقة".

كما أشار المقاتل إلى أن قديروف تمنى له الفوز ومحاولة عدم الإصابة أثناء القتال.

الجدير بالذكر أنَّ يميليانينكو يستعد لمواجهة مواطنه ماغوميد إسماعيلوف يوم 24 يوليو الجاري في مدينة سوتشي، بعد أن كان النزال مقررًا في العاصمة موسكو.