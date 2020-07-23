الأمن الروسي يحبط أعمال خلية إرهابية ويلقي القبض على 22 من أعضائها

ألقت قوات الأمن الروسية في موسكو وإقليم سيبيريا، القبض على 22 عضوا في خلية تابعة لتنظيم "الحركة الإسلامية في أوزبكستان" الإرهابي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "قامت قوات جهاز الأمن الفيدرالي خلال عملية خاصة في مدينة موسكو ونوفوسيبيرسك وإقليم كراسنويارسك (سيبيريا) بإحباط أنشطة خلية محلية تابعة للتنظيم الدولي "الحركة الإسلامية في أوزبكستان" الإرهابي (المحظورة في روسيا منذ عام 2003 بقرار المحكمة العليا)، والقبض على 22 من أعضائها وقياداتها".

وأشار البيان إلى أن أعضاء الخلية كانوا يدعون إلى تنفيذ جرائم إرهابية، ويعملون على تجنيد أعضاء جدد ونقلهم إلى سوريا.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الأربعاء، إحباط عمل إرهابي في جمهورية قبردينو بلقاريا استهدف ضباط إنفاذ القانون، خطط له أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن عدد الجرائم الإرهابية في البلاد آخذ بالتراجع، حيث سجلت في العام الماضي 4 جرائم إرهاب فقط، وتم إحباط 57 جريمة أخرى، بما في ذلك 34 هجومًا إرهابيًا.