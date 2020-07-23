رئيس الوزراء الروسي يشارك تجربة تعافيه من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه لم يكن يعلم كيف أصيب بفيروس كورونا في أبريل/ نيسان، وأن تعافيه لم يكن سهلاً.

وقال رئيس الوزراء "لا أعلم كيف أصبت بفيروس كورونا، أقول هذا بصدق تام".

وعانى رئيس الوزراء من حمى شديدة كما أشار أن عملية الشفاء كانت "صعبة" وقد عاد إلى العمل مباشرة بعد أن شعر بتحسن. وأضاف، أن "الفيروس لا يرى المناصب" وهو "خطير للغاية". والأطباء لعبوا دوراً رئيسياً في تعافيه.

وأعرب ميشوستين عن امتنانه لعمل الأطباء، قائلا:

هذه مهمة صعبة للغاية، فهي تفاعل مستمر مع المرضى وكذلك التفاعل النفسي، وآمل أن يعمل الأطباء في العالم بنفس الطريقة التي يعمل بها أطباؤنا الروس".

في وقت سابق، صرح رئيس مجلس وزراء روسيا، أنه في شبابه كان يريد أن يصبح طبيبًا، حيث عملت والدته لفترة طويلة ممرضة ومن بين معارفها كان هناك العديد من المتخصصين في المعاطف البيضاء.