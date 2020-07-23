بوتين يمنح قاديروف رتبة عسكرية جديدة

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منحه رتبة لواء.

وكتب قاديروف عبر صفحته على موقع "فكونتاكتي" (وهو وسيلة تواصل اجتماعي مشهورة في روسيا): "قرأ الرئيس الروسي، خلال مكالمة هاتفية، المرسوم بنفسه وهنأني وتمنى لي المزيد من النجاح"، مشيرا إلى أن ذلك تقييم عالٍ ويعني له الكثير.

وأضاف "لقد قلت دائمًا وأكرر مرة أخرى أني مخلص لرئيسنا، ومستعد لتنفيذ أي أمر في أي قارة. ونمتلك كل شيء للقيام بذلك - الإرادة والعزم والاستعداد التام والتكنولوجيا والأسلحة".

بالإضافة إلى ذلك، تم نقل الزعيم الشيشاني من هيكل وزارة الداخلية إلى الحرس الوطني الروسي.