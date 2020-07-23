بوتين وترامب يناقشان برنامج إيران النووي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، وضع برنامج إيران النووي، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. أفادت الخدمة الصحفية بالكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا الوضع حول البرنامج النووي الإيراني وضرورة بذل جهود جماعية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وقال الكرملين في بيانه الذي صدر، اليوم الخميس: "تم التطرق إلى الوضع حول البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف البيان: "وشدد الجانبان على ضرورة بذل جهود جماعية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ونظام عدم انتشار الاسلحة النووية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن قبل أيام، أن موسكو على ثقة في بقاء فرص الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو، الثلاثاء الماضي: "نحن نعتبر لقاءنا مرحلة مهمة في الجهود المشتركة التي يبذلها الأعضاء المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة للحفاظ على هذا الإنجاز المهم للدبلوماسية المتعددة الأطراف. نعتبر النهج الذي اتخذه زملاؤنا الأمريكيون مدمرا بكل معنى الكلمة لهذه الوثيقة المهمة، والاتفاقيات الأخرى الهادفة للحد من التسلح وعدم الانتشار بشكل عام. ومع ذلك، نحن واثقون من أن فرص عودة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الثابت مازالت باقية، على الأقل، نحن، مثل أصدقائنا الإيرانيين، نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وأضاف لافروف أيضا أنه يعتزم مناقشة "الخطوات الإضافية، ولا سيما الخطوات القانونية، التي يجب اتخاذها على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ، والذي يعد وحدة واحدة مع خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى هذا النحو يجب تنفيذها".