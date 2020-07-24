قاديروف يغلق حسابات بومبيو المصرفية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، إدراج وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قوائم العقوبات، وإغلاق حساباته المصرفية، ردا على إدراجه هو وعائلته في "القائمة السوداء" الأمريكية.

وقال قاديروف في اجتماع حكومي اليوم الجمعة: "لقد دعوت السيد بومبيو لزيارتنا... أنا ألغي دعوتي وأعلن إدراجه في جميع العقوبات الموجودة في الجمهورية بما في ذلك إغلاق حساباته... لقد فعلوا نفس الشيء معي".

وأعرب قاديروف عن فخره بإدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية، وقال:

"حتى لو طُلب مني، فلن أسافر إلى أمريكا أبدًا... يجب أن نفخر بالعقوبات، الشيشان لها مكانتها على المستوى العالمي وفي القضايا العالمية، واسمنا له أهمية كبيرة".

وفي الوقت نفسه، أعرب قاديروف عن استغرابه من إدراج زوجته وبناته في هذه القائمة، وقال: "دون دليل، دون محاكمة، تم أدراجنا في قائمة العقوبات الأمريكية... التي تنص على حظر الدخول. إذا ارتكبت جريمة، ما علاقة بناتي بها؟ أين مكتوب أن بناتي المتزوجات مسؤولات عن خطايا والدهن؟ وما علاقة زوجتي، التي لم تتدخل بالسياسة قط".

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين الماضي، الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وعائلته على قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان بسبب مزاعم ارتكابه عمليات تعذيب وإعدام خارج إطار القانون وانتهاكات أخرى قالت إنها تحدث منذ أكثر من عقد.