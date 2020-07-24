روسيا تستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من أول أغسطس

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع حكومي إن روسيا ستستأنف الرحلات الدولية اعتبارا من أول شهر آب / أغسطس المقبل.

وقال ميشوستين اليوم الجمعة: "لقد تم اتخاذ قرار باستئناف الرحلات الدولية".

ووفقا له، سيتم تشغيل الرحلات الجوية الدولية من مطارات موسكو ومدينة سان بطرسبورغ وروستوف نا دونو.

من جانبه قال وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.

وقال ديتريخ اليوم الجمعة: "يستمر العمل على توسيع جغرافية الوجهات الدولية المفتوحة. لدينا الآن حوالي 30 دولة تتفاوض معها سلطات الطيران.

يذكر بأن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس/ آذار، باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.