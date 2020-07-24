الكرملين: بوتين وترامب لم يناقشا النفط

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبحثا النفط خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة، وكان الموضوع الرئيسي هو الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان بوتين وترامب أثارا موضوع النفط: "لا، الموضوع الرئيسي كان قضية الاستقرار الاسترتيجي والرقابة على الأسلحة".

كما أكد أن بوتين وترامب لم يبحثا موضوع العقوبات الأمريكية ضد "نورد ستريم 2".

وقال بيسكوف إن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لم يبحثا مسألة العقوبات الأمريكية ضد نورد ستريم 2، مشيرا إلى أن "بوتين عادة لا يثير ولا يبدأ مناقشات حول أي قيود أو عقوبات ضد بلادنا أو مشروعات اقتصادية تم تنفيذها بمشاركتنا"

ووفقًا له، فإن ترامب خلال المحادثة لم يثر هذه القضية.