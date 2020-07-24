موسكو تقيم صلاة عيد الأضحى دون مصلين

أعلنت إدارة السياسة الوطنية والعلاقات الأقاليمية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، أن صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات ستقام دون مصلين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للإدارة: "في الصباح الباكر من يوم 31 تموز/يوليو 2020، ستقام الصلوات في المساجد والمصليات في موسكو دون مشاركة المصلين، احترازا للوضع الصحي والوبائي، وكذلك وفقًا لإجراءات مراسيم عمدة موسكو الهادفة إلى منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها، أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر.

كما أعلنت وزارة الأوقاف السورية، تعليق صلاة عيد الأضحى، في محافظتي دمشق وريف دمشق ضمن إجراءات أخرى بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت دولة الإمارات عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد، واقتصارها على المنازل، مع بث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.