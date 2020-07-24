خبير روسي يحذر من مخاطر انقراض الدببة القطبية

حذّر مقدم البرامج التلفزيونية والطبيب البيطري الروسي نيكولاي دروزدوف من خطر الزوال الحتمي لللدببة القطبية خلال مدة لا تتجاوز 20 عامًا.

وقال دروزدوف في مقابلة أجراها مع قناة "إن إس إن" الروسية: "العامل الرئيسي الذي يهدد الدبب القطبية هو نقص الغذاء في المنطقة، وعدم القدرة على إيجاد مصادر غذاء أخرى في بيئتها، لذا يتجه عدد متزايد من الدببة الجائعة أحيانا إلى مناطق بعيدة عن أراضيها مع الاقتراب من المناطق المأهولة".

وتابع الطبيب: "من جانب آخر يشكل ذوبان الجليد البحري تحديا كبيرا خصوصا للإناث التي تدخل في الخريف إلى مخابئها لتضع صغارها في الشتاء وتخرج خلال الربيع".

وأضاف دروزدوف: "بالإضافة إلى ما سبق، تتراجع معدلات التكاثر عند الدببة القطبية بسبب الاحتباس الحراري والذي يسرع من ذوبان الجليد في الربيع الأمر الذي يؤدي إلى تحرك الغطاء الجليدي ويدفع ذكر الدب للسباحة لمسافة عدة كيلومترات للوصول إلى أنثى الدب في ماء جليدي".

وسجلت معدلات الحرارة ارتفاعا زاد عن درجة مئوية واحدة منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما أدى إلى ازدياد موجات الحر الشديد والجفاف والفيضانات.