شجار بين مواطن أذربيجاني وآخر أرميني في أحد مطاعم موسكو.. فيديو

وذكرت القناة: "وقعت اشتباكات بين مواطنين أحدهما من أرمينيا والآخر من أذربيجان في أحد مطاعم العاصمة موسكو، في ليلة 23 - 24 تموز/يوليو".
Драка в московском ресторане "Армянский дом" попала на видеоhttps://t.co/KS69MM80E1 pic.twitter.com/IbuM0ULUOM— РИА Новости (@rianru) July 25, 2020
ويأتي ذلك الشجار على خلفية الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي بدأت منذ الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باغ، غير المعترف بها. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل حتى الآن، 12 عسكريا أذربيجانيا، بينهم جنرال.
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