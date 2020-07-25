"روسكوسموس" تعلن موعد إطلاق صاروخ "بروتون"

كشفت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، عن موعد إطلاق صاروخ "بروتون- إم" الذي يحمل على متنه القمر الصناعي للاتصالات "80 - Express" والقمر الصناعي "103- Express".

وقالت الشركة في بيان: "في قاعدة بايكونور الفضائية، اكتملت الاستعدادات لإطلاق صاروخ "بروتون- إم" مع المرحلة العليا منه (بريز-إم) والأقمار الصناعية الروسية Express-103 و Express-80. سيتم الإطلاق من الموقع رقم 200 في 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة 00:27:42 بتوقيت موسكو".

وأعلنت "روسكوسموس"، في وقت سابق، أن روسيا ستستبدل الصاروخ الحامل "بروتون" بالكامل بصاروخ "أنغارا"، الصديق للبيئة خلال 5 سنوات.

وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، كما يلي: صاروخ "أنغارا –1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنغارا – 5" مع تعديليها "أنغارا – 5 إم" (محدثة) و"أنغارا – 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا – 5 في" (ذات حمولة زائدة).