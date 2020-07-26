روسيا تجري نحو 27 مليون فحص لكشف فيروس كورونا

أكدت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأحد، أنه تم إجراء أكثر من 27 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، وأن عدد المشتبه بإصابتهم يبلغ 264 ألف شخص.

وجاء في بيان الهيئة: "تم إجراء أكثر من 27 مليون فحص مخبري للكشف عن الفيروس في روسيا. ولا يزال 264980 شخصا في الوقت الراهن يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بهذا الوباء".

وأكد البيان أنه تم إجراء 291 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كلف في وقت سابق، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19" في روسيا.