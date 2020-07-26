بوتين يتفقد القوات المشاركة في العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى منطقة كرونشتاد الواقعة في خليج فنلندا للاحتفال بمناسبة يوم البحرية الروسية ، حيث تفقد بوتين القوات العسكرية المشاركة في العرض على متن قارب بحري.