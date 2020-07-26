بوتين يجرى لقاء مع وزير الدفاع الروسي والقائد العام للبحرية في مدينة كرونشتادت

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في مدينة كرونشتادت الروسية، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد البحرية نيكولاي إيفمينوف.

موسكو- سبوتنيك. ويتواجد الرئيس الروسي حالياً في مدينة سانت بطرسبورغ، حيث يشارك بالاحتفاليات بمناسبة يوم البحرية.

والتقى بوتين، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومع القائد العام للبحرية نيكولاي يفمنوف، في مدينة كرونشتادت على متن إحدى السفن. وأظهرت "قناة -1" الروسية لقطات للاجتماع.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة كرونشتادت المحاذية لمدينة سانت بطربورغ الروسية، وذلك للاحتفال بمناسبة يوم البحرية الروسية والذي يصادف اليوم الأحد.