الكرملين: بوتين يصف قرار مجلس"رادا" الأوكراني بشأن الانتخابات مخالف لاتفاقيات مينسك

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، قرار مجلس الـ "رادا" (النواب) الأوكراني، بشأن الانتخابات المحلية في عام 2020 بأنه مخالف لاتفاقيات مينسك.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين، أنه وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد "وصف فلاديمير بوتين، القرار الذي اعتمده في البرلمان الأوكراني في الـ15 يوليو/ تموز، بشأن إجراء انتخابات محلية في عام 2020، بأنه مخالف لاتفاقات مينسك ويعرّض آفاق التسوية للخطر". بالإضافة إلى ذلك، أعرب بوتين عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين الأوكرانيين، بشأن عدم قبول عدد من أحكام "حزمة التدابير" والحاجة إلى تعديلها".

وأعلن المكتب الصحافي التابع للكرملين، اليوم الأحد بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قيما إيجابيا اتفاق مجموعة الاتصال حول التدابير الإضافية، بشأن وقف إطلاق النار في دونباس.

وأكد البيان "جرى بالتفصيل مناقشة الجوانب المختلفة لتسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية. وأشير إلى ضرورة زيادة فعالية جهود المفاوضات في إطار فريق اتصال مينسك. وجرى إعطاء تقييم إيجابي للاتفاق خلال اجتماع الفريق في 22 يوليو/تموز، بشأن تدابير وقف إطلاق النار الإضافية التي ستدخل حيز النفاذ في 27 تموز/ يوليو. وتم التأكيد على أهمية الامتثال غير المشروط لهذه الاتفاقات من قبل أطراف النزاع".