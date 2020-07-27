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    روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع ثلاثة دول

    © Sputnik . Igor Onuchin
    روسيا
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    أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من 1 أغسطس/ آب.

    وجاء في بيان الوكالة: "سيتم استئناف الحركة الجوية من مطارات موسكو ومنطقة موسكو وسانت بطرسبورغ وروستوف إلى المملكة المتحدة (لندن) وتركيا (إسطنبول وأنقرة) وتنزانيا (زنجبار) في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا يوم 1 أغسطس/آب. كما سيتم استئناف الرحلات الجوية من المدن الروسية المذكورة إلى أنطاليا ودالامان وبودروم (تركيا) أيضًا، في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا يوم 10 أغسطس".

    ويتعين على شركات الطيران الروسية والأجنبية، اتباع توجيهات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا عند القيام برحلات دولية إلى المطارات الروسية في ظروف رفع قيود الحجر الصحي التدريجي.

    وتابع البيان: "نلفت انتباه الركاب إلى حقيقة أن المواطنين الذين يصلون إلى روسيا من دول أجنبية يجب أن يستوفوا متطلبات "هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية"، والتي تهدف إلى منع انتشار كوفيد-19".

    وأضافت الوكالة: "ستواصل وكالة النقل الجوي الفيدرالية تنسيق رحلات إعادة المواطنين الروس إلى وطنهم".

    وصرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في البلاد، أن استئناف الرحلات أصبح ممكنا بسبب تسجيل الانخفاض المستمر في وتيرة تفشي فيروس كورونا في روسيا على مدى فترة طويلة.

    وقال وزير النقل الروسي، سابقا، يفغيني ديتريخ، إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.

    يذكر بأن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس/ آذار، باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.

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