إحباط هجوم إرهابي في موسكو... فيديو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، تصفية مسلح في موسكو كان يعد لتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة الروسية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية، بإحباط أنشطة عضو في منظمة إرهابية كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي في أحد الأماكن المزدحمة في موسكو".

وأكد البيان على أنه تم قتل الإرهابي في منطقة خيمكي، أثناء محاولته لفتح النيران على عناصر الشرطة خلال محاولة القبض عليه.

وأضاف البيان: أبلغ أخ الإرهابي عن تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية كما اختفى الإرهابي قبل أسبوعين من ذلك.

تظهر لقطات الفيديو قصة شقيق الإرهابي، الذي قال: "بدأت أشك في أنه كان يتواصل مع إرهابيين من سوريا. وكان قد اختفى قبل أسبوعين دون أثر، وهذا ما أخبرت وزارة الداخلية الروسية على الفور".

وكان أحد مواطني آسيا الوسطى يعد للهجوم في مكان مزدحم وبحسب البيانات كان الإرهابي مرتبطا بممثلين إرهابيين دوليين في سوريا. ويجري البحث الآن عن شركاء محتملين.

في وقت سابق، ألقت قوات الأمن الروسية في موسكو وإقليم سيبيريا، القبض على 22 عضوا في خلية تابعة لتنظيم "الحركة الإسلامية في أوزبكستان" الإرهابي.