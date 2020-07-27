الكرملين: روسيا لا تسعى للانضمام إلى "السبع الكبار" وراضية عن العمل بصيغة "العشرين"

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على كلمات وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، حول استحالة ضم روسيا إلى مجموعة السبع الكبار، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يطرح أية مبادرات للانضمام إلى عمل المجموعة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف "إن الرئيس بوتين لم يتقدم أبدا بأية مبادرات أو نداءات أو أية إجراءات من أجل انضمام روسيا إلى عمل "السبع الكبار"

وتابع بيسكوف "لا تسعى روسيا للانضمام إلى الدول السبع، علاوة على ذلك أعلنت روسيا مرارا أنها راضية جدا عن كفاءة العمل في إطار صيغة "مجموعة العشرين"، التي تلبي بشكل أفضل المتطلبات الاقتصادية الحديثة".

وأعلن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون ساليفان، مطلع الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة تناقش مع روسيا تفاصيل وصيغة مشاركة روسيا المحتملة في قمة مجموعة "السبع الكبار" التي ستجري في الخريف.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم تأجيل قمة مجموعة السبع إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم، مؤكدا أنه يخطط إلى دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للمشاركة في القمة.

يشار إلى أن مجموعة الدول "الثمانية الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك على خلفية أحداث شبه جزيرة القرم.