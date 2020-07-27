حماية المستهلك الروسية تراقب المعلومات حول فيروس فيتنام الجديد

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، اليوم الاثنين، أن مراقبيها لآخر تطورات تفشي نوع جديد من الفيروسات التاجية في فيتنام، يؤكدون أنه لم يتم اكتشافه من قبل .

وقال تقرير الهيئة: "ستتم دراسة المعلومات المتعلقة بانتشار نوع جديد من الفيروس التاجي في فيتنام ، على خلفية نشر باحثين فيتناميين التسلسل الجيني للسلالات الفيروسية التي تسببت في تفشي المرض في دا نانغ".

ووفقا للعلماء الفيتناميين، فإن النوع الجديد هو أكثر عدوانية من الأنواع المعروفة سابقًا في فيتنام، حيث لديه القدرة على التكاثر بسرعة أكبر ويسبب الانتقال بسرعة إلى الحالة الحرجة لدى المصابين.

وجاء في البيان أن شخصين من 4 إصابات تم وضعهما في العناية المركزة ووضعهما تحت التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أنه قبل تفشي الإصابات في مدينة دا نانغ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات داخلية في فيتنام لأكثر من ثلاثة أشهر.

ويربط خبراء وزارة الصحة في البلاد تغلغل نوع جديد من الفيروس إلى المنطقة الوسطى، إما بدخول مهاجرين غير شرعيين أو تحور الفيروس في أحد مستشفيات دا نانغ، حيث يتم علاج مرضى "كوفيد-19".