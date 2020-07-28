بالفيديو... اصطدام قطارين في مدينة سان بطرسبورغ

أصيب شخص في حادث تصادم قطاري شحن، اليوم الثلاثاء، على خط السكة الحديدية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي التقط من قبل العمال، 3 قاطرات مقلوبة وسكة حديدية مقتلعة من مكانها.

View this post on Instagram На Малой Балканской улице поезд сошёл с рельс.. подробности уточняются A post shared by КУПЧИНО 24 (@kupchino_24) on Jul 28, 2020 at 4:45am PDT

ووفقا لوسائل إعلام محلية، وقع الحادث في حوالي الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأفادت إدارة ولاية "فونتانكا" التابعة لوزارة حالات الطوارئ في سان بطرسبورغ بوقوع تصادم بين قطاري شحن رقم 3812 و1255 في محطة شحن "كوبتشينسكايا"، أدى إلى خروج قاطرتين كهربائيتين عن السكة الحديدة.

ويتم التحقيق في أسباب الحادث والتي يرجح أن تكون نتيجة انقطاع في خطوط السكك الحديدية وانحراف أحد القطارات عن مسارها.