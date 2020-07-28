الإعلان عن موعد نزال حبيب ضد غايتجي

أعلن دانا وايت، رئيس المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة "يو إف سي"، موعد النزال المقبل بين المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف ومنافسه الأمريكي جاستين وغايتجي.

ونقلت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية عن وايت قوله: "سيخوض حبيب نزاله في في 24 تشرين الأول/ أكتوبرالمقبل. وسيقام النزال في "جزيرة القتال" في أبو ظبي".

وتابع وايت "النزال سيتم أنا أؤكد لكم".

يذكر أن مسؤولي "UFC" قد أعلنوا، في وقت سابق، عن استئجار "جزيرة القتال" لإقامة منافسات بطولة "UFC 249"، التي كان من المفترض أن تقام في 18 نيسان/ أبريل الماضي، ومن بينها نزال حبيب مع الأمريكي توني فيرغسون، لكن المواجهة ألغيت بين المصارعين للمرة الخامسة.