الدفاع الروسية: طائرات "سو-27" التي أقلعت من كاريليا إلى كالينينغراد لم تنتهك أية حدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المقاتلات الروسية الأربع، من طراز "سو-27" التابعة لطيران الأسطول البحري الروسي، أقلعت من منطقة كاريليا باتجاه مطار في منطقة كالينينغراد الروسية، وفق المخطط ودون انتهاك حدود الدول الأخرى .

موسكو- سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "في الـ28 من تموز/ي وليو قامت أربع مقاتلات من طراز "سو-27" تابعة لطيران البحرية الروسية بتحليق مقرر من مطار في جمهورية كاريليا (روسيا الاتحادية) إلى مطار في منطقة كالينينغراد".

وأضاف البيان، بأن التحليق تم على مسار تم التوافق عليه مسبقاً، وكانت أطقم الطائرات الروسية على اتصال مستمر بنقاط مراقبة الحركة الجوية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الرحلة نفذت بتوافق صارم مع القواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الحقيقية".

وكانت وزارة الدفاع الفنلندية قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" اخترقتا المجال الجوي للبلاد بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن الانتهاك من المرجح أن يكون قد وقع في خليج فنلندا بالقرب من هلسنكي في حوالي الساعة 14:00 بعد الظهر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا أن طائرات القوات الجوية - الفضائية الروسية، تحلق بانتظام فوق مياه القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، وتتوافق طلعاتها دائما وبشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.