روسيا تدعو المنظمات العالمية المختصة ومجتمع حقوق الإنسان للرد على حجب غوغول قناة "تسار غراد"

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، المنظمات العالمية المختصة ومجتمع حقوق الإنسان للرد على حجب القناة التلفزيونية "تسار غراد" على مواقع غوغل.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "ندعو المنظمات الدولية المتخصصة ومجتمع حقوق الإنسان للرد على هذا المثال غير المقبول".

وذكرت وزارة الخارجية أن هذه ليست الحالة الأولى لمثل هذا السلوك من جانب عملاق التكنولوجيا الأمريكي: في 20 أيار/مايو من هذا العام، في ظل ظروف مماثلة، تم حذف حسابات إحدى القنوات التلفزيونية الرائدة في شبه جزيرة القرم "قرم24"والوكالة الإعلامية " آنا نيوز" و"نيوز فرونت". وفي وقت سابق، تم حظر مورد "وكالة الأنباء الفيدرالية" دون أي تفسير.

واختتمت الوزارة بالقول: "كل هذه العوامل لا تدع مجالا للشك في أن قرار "غوغل" هو مثال آخر على الرقابة السياسية وانتهاك حرية التعبير ومبدأ الوصول المتكافئ إلى المعلومات. ومرة أخرى يتبع المحتكرون في سوق التكنولوجيا الأمريكية، قيادة واشنطن الرسمية، التي تستخدم عديمي الضمير "طرق حملة تنظيف حقل المعلومات العالمي من مصادر روسية".

وسبق أن حظر موقع "يوتيوب" حساب موقع "تسار غراد" والقناة التلفزيونية بالاسم نفسه.

وبعد ذلك أعلن الموقع عن نيته اللجوء إلى المحكمة. كما لفتوا في "تسار غراد" الانتباه إلى حظر حساب يوتيوب لموقع "النسر برأسين". ولدى "تسار غراد" و"النسر برأسين" قيادة مشتركة. ووفقا لموقع "تسار غراد"، رجل الأعمال قسطنطين مالوفيف هو مؤسس قناة "تسار غراد". كما يشغل منصب رئيس جمعية تطوير التعليم التاريخي الروسي "نسر برأسين".