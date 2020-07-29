شركة "إس-7" للطيران تعلن عن استئناف رحلاتها إلى تركيا ابتداء من 10 أغسطس

أعلنت شركة الطيران الروسية "إس-7"، اليوم الأربعاء، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى تركيا ابتداء من العاشر من شهر آب/أغسطس القادم، والبدء في بيع التذاكر .

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة الروسية: "أبتداء من العاشر من شهر آب/أغسطس، تستأنف شركة "إس-7" رحلاتها الجوية إلى تركيا".

وأضاف البيان: "فتحت شركة الطيران بيع التذاكر على الرحلات المنتظمة من موسكو إلى أنطاليا ودالامان".

وكان مطار فنوكفا الدولي في موسكو قد أعلن استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا والمملكة المتحدة منذ بداية أغسطس/آب.

وفقًا لقرار حكومة الاتحاد الروسي وأمر رئيس وكالة النقل الجوي الفيدرالي ألكسندر نيرادكو، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا وبريطانيا اعتبارا من 1 أغسطس، وإلى تنزانيا دون تحديد يوم إعادة إطلاق الرحلات إليها.