الإنتاج الصناعي للقاح "كوفيد-19" الروسي قد يبدأ في أواخر عام 2020

أعلن رئيس مختبر المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، إلناز إماتدينوف، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي للقاح "كوفيد-19" والتطعيم الشامل قد يبدأ في نهاية عام 2020 أو في بداية عام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقال إماتدينوف، في حديث لقناة "روسيا 24"، رداً على السؤال بشأن مواعيد التحول إلى الإنتاج الصناعي والتطعيم الشامل، ضد "كوفيد-19": "وفقا للبيانات، في جميع المجالات التي أعلم بها، وبعد تسجيل مستحضرات اللقاح، الشركاء الصناعيون مستعدون، لبدء إنتاج صناعي للأدوية. وإذا لم أكن مخطئًا، ستبدأ إما نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل".

وكان محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن الأسبوع الماضي، بأن موسكو مستعدة لبدء تطعيم السكان ضد فيروس "كورونا" المستجد، بمجرد ظهور مثل هذا اللقاح.

إلى ذلك وصفت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق، مركز "فيكتور" بأنه أحد المراكز الرائدة في عملية إنشاء لقاح ضد الفيروس التاجي.

من جانبه قال مدير برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، يوم الأربعاء الماضي، أن تلقي لقاح ضد فيرو كورونا المستجد لن يكون قبل حلول عام 2021.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.