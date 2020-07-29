بعد إصابة لوكاشينكو بكورونا... الكرملين: صحة الرئيس بوتين بخير وكل شيء على ما يرام

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على سؤال حول صحة فلاديمير بوتين بعد تصريح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن إصابته بفيروس كورونا، أن كل شيء على ما يرام مع بوتين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "فيما يخص رئيسنا، كل شيء على ما يرام معه وصحته على ما يرام وكما ترون إنه يعمل بنشاط.. وبناء على توصيات الطبيب يجري الفحوصات اللازمة".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد صرح أمس الثلاثاء، عن إصابته بمرض "كوفيد - 19"، مشيرا إلى عدم وجود أعراض ترافق المرض.

وقال الرئيس: "الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنكم تقابلون اليوم رجلًا تمكن من النجاة من الفيروس التاجي دون أعراض ظاهرة. لقد توصل الأطباء إلى هذا الاستنتاج يوم أمس".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الأطباء أكدوا إصابته بفيروس كورونا المستجد دون أي أعراض.