بوتين: الوضع مع فيروس كورونا في روسيا يهدأ لكن لا يزال بإمكانه التأرجح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع مع الفيروس التاجي في روسيا يهدأ، ولكن لا يزال بإمكانه التأرجح في أي اتجاه ، ولا يوجد سبب للاسترخاء.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "كان هناك مشاكل بالطبع... ولكن كما قلت، بشكل عام، تمكنا من التعامل مع تحد غير مسبوق، ورد هجمة هذا الوباء".

يتبع...