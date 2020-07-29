الرقابة الصحية الروسية: كورونا لا يتكاثر في البحر أو المياه العذبة

أعلنت آنا بوبوفا، رئيس هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا لا يتكاثر في البحر أو في المياه العذبة، ولكن يمكن أن يعيش فيها.

وقالت بوبوفا في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع الصحي والوبائي "أجريت دراسات على الفيروس في عينات مختلفة من المياه... اليوم نرى أن الفيروس لا يتكاثر في مياه البحر أو في المياه العذبة ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يعيش فيها".

وتابعت قائلة: "ثبت أيضًا أن الفيروس لا يقاوم درجات الحرارة، أي أنه يموت بدرجة الغليان على الفور، مثل العديد من الفيروسات الأخرى".

واستذكرت بوبوفا أن الفيروس يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 48 ساعة فقط، مشددة على أهمية اتباع جميع التوصيات بشأن تعقيم الأسطح الخارجية".

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تسجيل 5475 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 671 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 828990 إصابة.